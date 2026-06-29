Um incêndio destruiu cerca de 75% de uma residência na manhã deste domingo (28), na comunidade Porteirinha, zona rural de Ibertioga. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio já estava em fase de decaimento. As equipes realizaram o combate às chamas, o rescaldo e o resfriamento da estrutura para evitar novos focos, preservando parte da varanda, da despensa e o banheiro da residência.

O fogo consumiu praticamente toda a cobertura da casa, além de móveis, eletrodomésticos e utensílios. Entre os bens destruídos estão fogão, geladeira, armários, mesa, televisor, aparelho de som, sofá, cinco camas, três guarda-roupas, uma cômoda, dois celulares e documentos pessoais.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições da estrutura remanescente e verificar o risco de desabamento.

A causa do incêndio ainda não foi confirmada. A principal hipótese levantada pelos moradores é de um curto-circuito na instalação elétrica da residência.

Após a extinção das chamas e a conclusão do rescaldo, o imóvel foi isolado e entregue à proprietária.

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