Um homem de 43 anos foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão pelo assassinato de um jovem de 19 anos, ocorrido em dezembro de 2017, no município de Teixeiras, na Zona da Mata. O julgamento foi realizado na quarta-feira (1º), após o processo ser transferido para Belo Horizonte devido à periculosidade do réu e ao risco à segurança dos jurados, considerando o pequeno porte do município.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime foi motivado por uma dívida relacionada à venda de uma motocicleta. A vítima estava sentada em uma praça no Centro da cidade quando foi surpreendida pelo acusado, que chegou de motocicleta e efetuou diversos disparos.

De acordo com o laudo de necropsia, o jovem foi atingido por 19 tiros nas pernas, em um dos braços, no tórax e na cabeça, não resistindo aos ferimentos.

A autoria do homicídio foi confirmada por exame de balística. No dia do crime, peritos recolheram estojos de munição no local. Meses depois, o suspeito foi preso portando uma pistola calibre .40, e os exames comprovaram que a arma havia sido utilizada no assassinato.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O condenado cumprirá a pena em regime inicial fechado.

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