Uma operação para combater a introdução e circulação de moeda falsa na Zona da Mata e no Campo das Vertentes foi deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (17).

As investigações começaram após a polícia receber informações sobre a compra e distribuição de notas falsas por meio de redes sociais, plataformas digitais e serviços de encomendas postais. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal.

A ação de hoje busca identificar a origem das cédulas falsificadas, o modo de atuação do grupo e a participação de outros envolvidos no esquema criminoso.

Apreensões e prisão

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos no município de Muriaé. Já em Barbacena, os policiais apreenderam cerca de R$ 5 mil em cédulas falsas. Na mesma ação, uma pessoa foi presa em flagrante.

Os investigados podem responder pelo crime de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para esclarecer todos os fatos.

Alerta à população

A PF alerta que a população e os comerciantes devem redobrar a atenção ao receber cédulas em transações do dia a dia. Caso identifique alguma nota suspeita, a orientação é não repassar o dinheiro e denunciar o caso imediatamente às autoridades pelos canais oficiais de denúncia. Vale ressaltar que na semana passada, a PF já havia feito uma operação semelhante em Ubá. Um dia antes, um homem foi preso flagrante em Juiz de Fora com várias notas de R$ 50 falsas. O dinheiro foi apreendido.

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