P?s ao ar livre Cuidados com os p?s devem ser maiores no ver?o. Saiba, no v?deo, o motivo de micoses e unhas encravadas

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Janeiro/2007

Os dias mais quentes chegam e, rapidamente, as pernas e os decotes aparecem, assim como os dedos dos p?s se libertam dos cal?ados fechados e "respiram" ao ar livre. Como a moda das sand?lias est? em alta para os homens, eles tamb?m colocam os p?s ? mostra no ver?o.

Mas, depois de tanto tempo fechados em botas, sapatos de bico fino, mocassins e todos os modelos fechados existentes, nem sempre os p?s se encontram em bom estado, tanto na apar?ncia, quanto na sa?de. Nem sempre os modelos de cal?ados s?o favor?veis ? anatomia dos p?s e provocam calosidades, unhas encravadas e at? micoses. Claro que isso n?o ? via de regra, mas t?m muitos p?s andando por a? que precisam de aten??o, afinal, eles t?m o trabalho de carregar todo o peso de seu corpo.

Tratamento espec?fico

Mesmo quem cuida bem dos p?s, vai ao pedicure semanalmente ou quinzenalmente, ? bom saber que existe tratamento espec?fico para os p?s e que podem ser prolongados com os cuidados em sua casa, como uma hidrata??o para deix?-los macios, principalmente os calcanhares.

A gerente de uma cl?nica de podologia, em Juiz de Fora, Tatiana Guingo Granado Clemente (foto), percebe no dia-a-dia de trabalho que as pessoas se preocupam pouco com esta parte do corpo. E que os homens ainda se sentem envergonhados em cuidar dos p?s. "Eles ligam perguntando se a cl?nica ? para homem tamb?m" .

Mesmo pessoas que n?o tenham grandes calosidades, micoses, unhas encravadas podem procurar o servi?o de podologia, at? mesmo para aprender, por exemplo, que as cut?culas n?o devem ser nunca tiradas. Parece incr?vel, mas ? verdade. "O que se faz ? retirar o excesso de pele morta. Em outros pa?ses, a retirada da cut?cula ? considerada um dano ? sa?de" , afirma Tatiana. A aus?ncia de cut?cula ? uma porta aberta para prolifera??o de bact?rias.

Na hora de lixar as unhas, em vez de usarem a lixa comum que estamos acostumadas, as pod?logas usam uma lixa fixada em um aparelho. "O acabamento fica melhor" . O corte das unhas - apesar de muita gente saber, mas n?o seguir - nunca deve ser arredondado, mesmo que o formato original da unha seja este. "Isso encrava a unha" .

Mesmo aquelas com encravamento, sem inflama??o, precisam de um cuidado especial. Tatiana lembra que algumas pessoas acham que est?o com unhas encravadas mas, na verdade, possuem um calo na regi?o onde cresce a cut?cula. "Existe um tratamento e ? poss?vel acabar com este calo" . Assim como existem unhas com esp?culas, que ? uma unha que nasce no canto e que pode encravar, mais tarde.

Para as unhas que j? crescem encravadas, as pod?logas usam a fibra de mem?ria molecular, que ? fixada na unha, at? que ela cres?a e passe do ponto onde ? problem?tica e depois ? retirada. Antes disso, n?o se pode usar esmaltes.

? not?rio que mexer com os p?s ? algo muito delicado e, por isso, ? primordial usar equipamentos esterilizados. Al?m disso, os profissionais devem usar luvas, m?scaras e tocas. Mesmo quem n?o ? pod?logo, mas lida com a limpeza e embelezamento de p?s e m?os de clientes deve ter esta preocupa??o.

N?o custa lembrar que saltos altos demais (acima de tr?s cent?metros) e modelo bico fino podem deformar os p?s com o tempo, causando, inclusive os joanetes. Para quem n?o dispensa o estilo, lembre-se de variar o formato do cal?ado todos os dias.



Leia mais:

