De cara nova

Miss Brasil Gay 2006 ser? repaginado e promete abalar a noite mais pink do Brasil. Os ingressos j? est?o sendo vendidos Renata Cristina

Rep?rter

19/07/2006 Crescem as expectativas para o Miss Brasil Gay 2006, que acontece no dia 26 de agosto, ?s 21h, no gin?sio do Sport (Av. Rio Branco, 1303) e nesta edi??o promete estar de "cara nova". O glamour e o brilho dos anos anteriores permanecem, mas com alguns toques de modernidade. O veterano Chiquinho Mota continua na coordena??o geral do evento, apesar de estar se recuperando de um AVC, sofrido no m?s de junho (leia a mat?ria). Segundo a sobrinha do cabeleireiro e tamb?m organizadora do concurso, Mirelle Mota, Chiquinho passa bem e est? acompanhando todas as decis?es da festa. A celebra??o dos 30 anos do Miss Gay, as Bodas de P?rola, ter? como tema a Evolu??o. O evento est? sendo elaborado por diferentes profissionais, com o objetivo de operacionalizar alguns itens da festa, como hor?rios, bilheteira, bar, ilumina??o, entre outros. Segundo o produtor Marcelo do Carmo, desde abril deste ano, o grupo est? se reunindo com Chiquinho para discutir id?ias e apresentar novas propostas. "Queremos preservar todos os trinta anos de trabalho do Chiquinho, mas garantir mais profissionalismo ao evento", destaca. Para os f?s dos velhos tempos, o produtor garante que n?o haver? mudan?as no script original da festa. A noite mais pink do pa?s continua cheia de tradi??o, mas os desfiles e shows devem ser mais r?pidos. Assim tamb?m acontece com a galeria de personalidades, que ser? reduzida, com uma apresenta??o mais compacta das antigas misses e drags. "A nossa expectativa ? que o concurso acabe por volta das 2h ou 3h da manh?", revela Marcelo. A distribui??o do espa?o no gin?sio do Sport tamb?m deve ser reformulada, com a cria??o do camarote No alto, para as estrelas, posicionado em dire??o ao palco, com capacidade para 200 pessoas, com direito a DJ animando a festa. Outra novidade s?o os tel?es que estar?o distribu?dos por todo o sal?o e v?o destacar a maquiagem, o cabelo e o vestido das canditadas. Festa na piscina do clube Pela primeira vez na hist?ria do Miss Brasil Gay, haver? uma festa durante o concurso, na ?rea da piscina no Sport Club. A F'me Pool Party, a partir de 23h, promete ser mais uma op??o de divers?o na noite. Para embalar o p?blico, estar?o presentes os Djs Ruby e JJ. A previs?o ? de que o som pare somente ?s 6h da manh?. Candidatas As 27 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2006 est?o confirmad?ssimas para a noite do dia 26 de agosto. Segundo os organizadores, as cidades de Fernando de Noronha e Ilha de Maraj?, acrescentadas no concurso pelo pr?prio Chiquinho, tamb?m j? confirmaram presen?a. Jurados O j?ri ser? composto por 15 nomes, sendo que o j?ri t?cnico ter? cinco pessoas. Entre os nomes confirmados, est?o na lista Klifit, editor da Revista G Magazine, Andr? Fisher, dono do site Mix Brasil, Edson Galv?o, estilista da Rede Record e Luiz Motti, representante dos Movimentos Gays do Brasil. De acordo com a assessoria do Miss Brasil Gay, ainda ser?o feitos outros convites que envolvem nomes do cen?rio nacional. Ingressos Os ingressos j? est?o sendo vendidos no Bureau do Miss Brasil Gay, que fica na Rua Halfeld, 744, sala 201. Para quem n?o mora em Juiz de Fora, h? a op??o de comprar via internet. ? s? entrar em contato com a organiza??o (32) 3082-0319 para saber como. Os pre?os do 1? lote de ingressos s?o os seguintes: Mesas: R$ 400 (para quatro pessoas). Compras no bureau do evento (Rua Halfeld, 744, sala 201) Camarote: R$ 90. Compras no sal?o Andr? Pavan (Rua Santo Ant?nio, 415, loja 01) Plat?ia: R$ 30 (ingresso individual), at? 26 de agosto (s?bado), ?s 12h. Compras no Chick?s Cabeleireiros (Rua Santo Ant?nio, 415, loja 07), no Z? Kodak (?ltima galeria do Cal?ad?o ? esquerda) e no ponto de venda do Miss Brasil Gay (Rua Halfeld, em frente ao Banco do Brasil) Ensaio O ensaio do concurso acontece no dia 25 de agosto (sexta), v?spera do grande evento. Este ano, o ensaio traz uma nova estrutura, com bar e m?sica at? 1h da manh?. Ser? um pr?-aquecimento para a festa Val. Participa??o na Parada Gay O trio el?trico oficial do Miss Brasil Gay tamb?m j? tem presen?as confirmadas. Os ilustres e animad?ssimos representantes da revista G Magazine e do site Mix Brasil est?o na lista. Feijoada A tradicional feijoada do Miss Brasil Gay est? marcada para o dia 27 de agosto (domingo). Haver? uma estrutura completa de bar ao som do pagode. A entrada ? 1 kg de alimento n?o perec?vel, exceto sal e fub?. A arrecada??o vai ser doada para a Solidariedaids.