De cara nova
Miss Brasil Gay 2006 ser? repaginado e promete abalar a noite mais pink do
Brasil. Os ingressos j? est?o sendo vendidos
Renata Cristina Crescem as expectativas para o Miss Brasil Gay 2006, que acontece no
dia 26 de agosto, ?s 21h, no gin?sio do Sport (Av. Rio
Branco, 1303) e nesta edi??o promete estar de
"cara nova". O glamour e o brilho dos anos anteriores permanecem, mas com
alguns toques de modernidade. O veterano Chiquinho Mota continua na
coordena??o geral do evento, apesar de estar se recuperando de um AVC,
sofrido no m?s de junho (leia a
mat?ria). Segundo a sobrinha do cabeleireiro e tamb?m organizadora do
concurso, Mirelle Mota, Chiquinho passa bem e est? acompanhando todas
as decis?es da festa.
Rep?rter
19/07/2006
A celebra??o dos 30 anos do Miss Gay, as Bodas de
P?rola, ter? como
tema a Evolu??o. O evento est? sendo
elaborado por diferentes profissionais, com o objetivo de operacionalizar
alguns itens da festa, como hor?rios, bilheteira, bar, ilumina??o, entre
outros. Segundo o produtor Marcelo do Carmo, desde abril deste ano, o
grupo est? se reunindo com Chiquinho para discutir id?ias e apresentar novas
propostas. "Queremos preservar todos os trinta anos de trabalho do
Chiquinho, mas garantir mais profissionalismo ao evento", destaca.
Para os f?s dos velhos tempos, o produtor garante que n?o haver? mudan?as no
script original da festa. A noite mais pink do pa?s continua cheia de
tradi??o, mas os desfiles e shows devem ser mais r?pidos. Assim
tamb?m acontece com a galeria de personalidades, que ser? reduzida, com uma
apresenta??o mais compacta das antigas misses e drags. "A nossa
expectativa ? que o concurso acabe por volta das 2h ou 3h da manh?", revela
Marcelo.
A distribui??o do espa?o no gin?sio
do Sport tamb?m deve ser reformulada,
com a cria??o do camarote No alto, para as estrelas, posicionado em
dire??o ao palco, com capacidade para 200 pessoas, com direito a DJ animando
a festa. Outra novidade s?o os tel?es que estar?o distribu?dos por
todo o sal?o e v?o destacar a maquiagem, o cabelo e o vestido das
canditadas.
Festa na piscina do clube
Pela primeira vez na hist?ria do Miss Brasil Gay, haver? uma festa durante o
concurso, na ?rea da piscina no Sport Club. A F'me Pool Party, a partir de 23h, promete ser mais uma op??o de divers?o na noite. Para
embalar o p?blico, estar?o presentes os Djs Ruby e JJ. A
previs?o ? de que o som pare somente ?s 6h da manh?.
Candidatas
As 27 candidatas ao t?tulo de Miss Brasil Gay 2006 est?o confirmad?ssimas
para a noite do dia 26 de agosto. Segundo os organizadores, as cidades de
Fernando de Noronha e Ilha de Maraj?, acrescentadas no concurso pelo pr?prio
Chiquinho, tamb?m j? confirmaram presen?a.
Jurados
O j?ri ser? composto por 15 nomes, sendo que o j?ri t?cnico ter? cinco
pessoas. Entre os nomes confirmados, est?o na lista Klifit, editor da
Revista G Magazine, Andr? Fisher, dono do site Mix Brasil, Edson
Galv?o, estilista da Rede Record e Luiz Motti, representante dos
Movimentos Gays do Brasil. De acordo com a assessoria do Miss Brasil Gay,
ainda ser?o feitos outros convites que envolvem nomes do cen?rio
nacional.
Ingressos
Os ingressos j? est?o sendo vendidos no Bureau do Miss Brasil Gay,
que fica na Rua
Halfeld, 744, sala 201. Para quem n?o mora em Juiz de Fora,
h? a op??o de comprar via internet. ? s? entrar em contato com a organiza??o
(32) 3082-0319 para saber como. Os pre?os do 1? lote de ingressos s?o os
seguintes:
Mesas: R$ 400 (para quatro pessoas).
Compras no bureau do evento (Rua Halfeld, 744, sala 201)
Camarote: R$ 90.
Compras no sal?o Andr? Pavan (Rua Santo Ant?nio, 415, loja 01)
Plat?ia: R$ 30 (ingresso individual), at? 26 de agosto (s?bado), ?s
12h.
Compras no Chick?s Cabeleireiros (Rua Santo Ant?nio, 415, loja 07), no Z?
Kodak (?ltima galeria do Cal?ad?o ? esquerda) e no ponto de venda do Miss
Brasil Gay (Rua Halfeld, em frente ao Banco do Brasil)
Ensaio
O ensaio do concurso acontece no dia 25 de agosto (sexta), v?spera do grande
evento. Este ano, o ensaio traz uma nova estrutura, com bar e m?sica at? 1h
da manh?. Ser? um pr?-aquecimento para a festa Val.
Participa??o na Parada Gay
O trio el?trico oficial do Miss Brasil Gay tamb?m j? tem presen?as
confirmadas. Os ilustres e animad?ssimos representantes da revista G
Magazine e do site Mix Brasil est?o na lista.
Feijoada
A tradicional feijoada do Miss Brasil Gay est? marcada para o dia 27 de
agosto (domingo). Haver? uma estrutura completa de bar ao som do pagode.
A entrada ? 1 kg de alimento n?o perec?vel, exceto sal e fub?. A arrecada??o
vai ser doada para a Solidariedaids.