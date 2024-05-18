Ava Sim?es: nova Miss MG Gay A candidata de Recreio levou para casa a faixa mais disputada do mundo pink mineiro e revela com exclusividade ao portal ACESSA.com os preparativos para o Miss Brasil

Fernanda Leonel

Rep?rter

03/07/2007

Anote esse nome: Ava Sim?es. ? ela a candidata que vai representar Minas Gerais no maior concurso de beleza homossexual do pa?s e que acontece em Juiz de Fora no dia 18 de agosto. Ava faturou o t?tulo no ?ltimo s?bado, 1? de julho, no concurso que teve como grande palco o Clube Bom Pastor.

"Quase tive um treco de tanto chorar. Foi uma emo??o muito grande, primeiro por poder representar o meu estado no Miss Brasil Gay, e depois porque essa era a ?ltima vaga para o concurso" , revela.

A morena nasceu em Recreio, cidade do sul do estado, e afirma que tem la?os muito grandes com Minas, apesar de atualmente residir no Rio de Janeiro, para trabalhar como dentista. "De 15 em 15 dias estou atendendo em Juiz de Fora e tamb?m tenho muitos pacientes em Recreio. Moro no Rio, mas estou fechando um ciclo aqui. Em breve estou de volta" , diz.

Mas enquanto a mudan?a de vez n?o acontece, ela se prepara para outro grande momento que acontece no seu estado do cora??o. Contra a pr?tica da aplica??o de horm?nios e pl?sticas, Ava revela seus segredos para ficar bonita e conquistar de vez os jurados do concurso nacional.

Segundo a nova miss, ela j? est? caprichando nas aplica?es de laser no rosto, para deixar a pele mais uniforme, e j? est? com sess?es marcadas de estimula??o russa, t?cnica pela qual ela pretende deixar o corpo menos masculinizado.

"Tento encontrar o peso ideal, a medida ideal, mas sem esquecer do brilho do concurso: a gente tem que ser um menino que se transforma em miss no dia. Por isso eu sou contra muita coisa que as pessoas fazem por a?" .

Toda essa preocupa??o de Ava Sim?es com o corpo tamb?m tem outro motivo. ? que neste ano ela promete expor as curvas em um vestido mais sensual. De acordo com a candidata, o modelo para a grande noite ? leve, menos fechado que o do ano passado (a nova miss desfilou no Miss Brasil Gay 2006 representando o estado do Rio de Janeiro) e possui muito brilho.

Se h? mais segredos? Mais ainda do que todo glamour que ela est? preparando para a noite mais badalada do mundo pink, Ava Sim?es diz que vai apostar na humildade para encantar os jurados do Miss Gay.

"O grande segredo para este ano ? ser totalmente diferente do que fui no ano passado. Quero que todos possam conhecer a verdadeira Ava Sim?es no desfile. Espero que todos possam perceber a do?ura do meu olhar e tamb?m o meu sorriso" , explica.

Ava Sim?es e a passarela

A nova Miss Minas Gerais tem menos de um ano e meio de passarela, mas muita hist?ria para contar. Al?m de Miss Gay Rio de Janeiro 2006, Ava tamb?m j? foi Miss Regi?o dos Lagos 2006, Miss Viradouro 2006, Rainha da Primavera e Rainha do Carnaval 2006.

"A primeira vez que concorri a um concurso de Miss, j? foi no Miss Rio de Janeiro, sendo que fiquei com o primeiro lugar. Tudo na minha carreira aconteceu muito r?pido", afirma.

Agora ela aguarda o concurso do dia 18 de agosto com muita esperan?a e com uma vontade enorme de realizar o que ela definiu como o sonho da sua vida. Filha de uma das misses que Recreio j? teve, Ava diz que o maior sonho da sua vida ? ganhar o concurso nacional.