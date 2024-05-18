Miss Minas Gerais Gay A candidata de Recreio, Ava Sim?es, leva o t?tulo e se prepara para representar o estado no Miss Brasil Gay, em agosto. Confira as outras finalistas

Fernanda Leonel

Rep?rter

02/07/2007

Juiz de Fora ficou mais colorida e com mais glamour neste fim de semana. ? que pela primeira vez, a cidade conhecida nacionalmente por eventos grandiosos do mundo pink como o Miss Brasil Gay e a Raiwbon Fest, sediou a disputa do Miss Minas Gerais Gay.

O Clube Bom Pastor foi o palco do desfile. O ?ltimo antes do Miss Brasil, que acontece no dia 18 de agosto. O esquenta tamborins para que o Brasil conhe?a a maior beleza do mundo homossexual ficou sob a dire??o de Baby Mancini, cabeleireira e Miss Brasil Gay em 1979.

O primeiro lugar da noite ficou com Ava Sim?es (foto), candidata de Recreio, Minas Gerais. A nova Miss Minas Gerais Gay tem 26 anos, ? natural da cidade que representou no desfile e trabalha como dentista na cidade do Rio de Janeiro.

Ali?s, esse foi o estado que a nova miss representou no ano passado, durante o desfile do Miss Brasil Gay. Em 2006, ela tamb?m ficou com o t?tulo de Miss Rio de Janeiro. Menina de sorte? Basta anotar os outros trof?us que ela coleciona para ter certeza: Ava Sim?es tamb?m foi Miss Regi?o dos Lagos 2006, Miss Viradouro 2006, Rainha da Primavera e Rainha do Carnaval 2006.

O segundo lugar ficou com a candidata de Congonhas, Sabrina Beauty, que vai carregar a bandeira do estado do Rio Grande do Norte no desfile do Miss Brasil, em agosto, j? que o estado ficou sem representante.

Tamb?m conhecida em concursos de beleza gay, Sabrina representou o estado de Piau? no ano passado durante o Miss Brasil Gay.

Para quem est? curioso sobre a morena, Sabrina trabalha como cabeleireira, ? natural de S?o Vicente, cidade do interior de S?o Paulo, j? foi Miss Mundo Gay no ano de 2006 e tem 19 anos. Ela tamb?m ganhou o trof?u de melhor traje da noite do Miss Minas Gerais Gay.

O terceiro lugar ficou com a candidata da cidade de Betim, Bruna Vidal e o t?tulo de Miss Simpatia com a candidata de Varginha, Ivana Scozzer. Todas escolhidas por um juri de peso composto por nomes como M?nica Rosa, Ricardo de la Rosa, Marlos Andreucci e Andr? Pavam.

Doze candidatas concorreram ao t?tulo, desfilando em traje de gala e preto sem brilho. As cidades de Uberaba, Vi?osa, Tiradentes, Ub?, Uberl?ndia, Juiz de Fora, Alfenas, Recreio, Ouro Preto, Congonhas, Belo Horizonte e Contagem foram representadas.

As atra?es da noite ficam por conta de Fernanda Muller, com performances, shows de transformistas e gogoboys. A decora??o inspirada no futuro mistura ares en?rgicos e ultra-modernos, assinada pelos empres?rios Cleso Maranh?o e Vandera Jones.