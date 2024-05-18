Ter?a-feira, 07 de agosto de 2007, atualizada ?s 14h40

Falta de verba faz MGM mudar a programa??o do Rainbow Fest

S?lvia Zoche

Subeditora

A organiza??o da 10? edi??o do Rainbow Fest mudou a data de in?cio do evento. Na programa??o anterior, estava marcado para come?ar no dia 13 de agosto, na segunda-feira, agora vai ter in?cio na quarta-feira, dia 15 de agosto, mas mant?m o encerramento no dia 19 de agosto.

De acordo com o presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), Oswaldo Braga, a altera??o nos planos aconteceu porque n?o receberam uma das principais verbas, que poderia vir do Minist?rio da Cultura - caso o resultado do edital aberto pelo minist?rio, para patrocinar Paradas Gays do Brasil e outros eventos, tivesse sa?do a tempo.

"Nos inscrevemos dentro do prazo e o resultado estava marcado para sair no dia 1? de julho. Mas o Minist?rio prorrogou o prazo de apresenta??o dos projetos para mais 30 dias, e at? hoje n?o saiu o resultado" , diz.

Com isso, as palestras nas ?reas de M?dia, Educa??o e Direito n?o ser?o realizadas, porque o MGM n?o possui capital para trazer os convidados para as palestras e semin?rios. "Pagamos as passagens dos palestrantes, a hospedagem, a alimenta??o e gostamos que eles participem tamb?m da Parada, por isso ficam mais tempo e bancamos isso tudo com as verbas. N?o tivemos outra alternativa" .

Os semin?rios nas tr?s ?reas citadas foram adiados para o m?s de outubro. Mas como evento ? conhecido n?o s? pelas festas, mas por seus semin?rios e palestras, o MGM programou palestras com nomes importantes da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presid?ncia da Rep?blica, por exemplo, al?m de outras pessoas relevantes da milit?ncia, que j? estavam confirmadas para o Miss Brasil Gay no dia 17 de agosto. "Entramos em contato com a organiza??o do Miss Gay, e nomes importantes como Jean Wyllys e Carlos Tufveson, se prontificaram a nos ajudar" .

A verba

Mesmo que a verba chegasse no dia 20 de agosto, o dinheiro n?o poder? ser utilizado pelo MGM, porque pelo edital, ele precisa ser empregado antes ou durante a programa??o. "A verba que viria do Minist?rio da Cultura, que ano passado n?s recebemos, bancaria mais de 50% dos custos da Rainbow" , afirma Oswaldo.

O movimento, que esperava ter no total cerca de R$ 100 mil para a Rainbow Fest este ano, vai ter dispon?vel para investir menos de R$ 40 mil. "A prefeitura est? nos ajudando muito, porque banca algumas despesas, n?o que ela destine verba para o evento" , esclarece e comenta que depois da Rainbow, v?o solicitar uma reuni?o com a PJF.

"Vamos pedir para a prefeitura incluir a Rainbow entre suas despesas programadas, j? que estamos no calend?rio oficial de eventos da cidade. ? uma festa grande para ser tocada somente por uma ONG. ? uma festa sem bilheteria. Quando pedimos ajuda ao empresariado, n?o ? visando faturamento. As pessoas t?m que entender que ? uma manifesta??o cultural, ? um investimento social. Enquanto a iniciativa privada n?o ajudar, vamos continuar contando com o apoio do poder p?blico" , desabafa Oswaldo.