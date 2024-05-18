Ter?a-feira, 07 de agosto de 2007, atualizada ?s 14h40

Falta de verba faz MGM mudar a programa??o do Rainbow Fest


S?lvia Zoche
Subeditora
A organiza??o da 10? edi??o do Rainbow Fest mudou a data de in?cio do evento. Na programa??o anterior, estava marcado para come?ar no dia 13 de agosto, na segunda-feira, agora vai ter in?cio na quarta-feira, dia 15 de agosto, mas mant?m o encerramento no dia 19 de agosto.

De acordo com o presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), Oswaldo Braga, a altera??o nos planos aconteceu porque n?o receberam uma das principais verbas, que poderia vir do Minist?rio da Cultura - caso o resultado do edital aberto pelo minist?rio, para patrocinar Paradas Gays do Brasil e outros eventos, tivesse sa?do a tempo.

"Nos inscrevemos dentro do prazo e o resultado estava marcado para sair no dia 1? de julho. Mas o Minist?rio prorrogou o prazo de apresenta??o dos projetos para mais 30 dias, e at? hoje n?o saiu o resultado", diz.

Com isso, as palestras nas ?reas de M?dia, Educa??o e Direito n?o ser?o realizadas, porque o MGM n?o possui capital para trazer os convidados para as palestras e semin?rios. "Pagamos as passagens dos palestrantes, a hospedagem, a alimenta??o e gostamos que eles participem tamb?m da Parada, por isso ficam mais tempo e bancamos isso tudo com as verbas. N?o tivemos outra alternativa".

Os semin?rios nas tr?s ?reas citadas foram adiados para o m?s de outubro. Mas como evento ? conhecido n?o s? pelas festas, mas por seus semin?rios e palestras, o MGM programou palestras com nomes importantes da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presid?ncia da Rep?blica, por exemplo, al?m de outras pessoas relevantes da milit?ncia, que j? estavam confirmadas para o Miss Brasil Gay no dia 17 de agosto. "Entramos em contato com a organiza??o do Miss Gay, e nomes importantes como Jean Wyllys e Carlos Tufveson, se prontificaram a nos ajudar".

A verba

Mesmo que a verba chegasse no dia 20 de agosto, o dinheiro n?o poder? ser utilizado pelo MGM, porque pelo edital, ele precisa ser empregado antes ou durante a programa??o. "A verba que viria do Minist?rio da Cultura, que ano passado n?s recebemos, bancaria mais de 50% dos custos da Rainbow", afirma Oswaldo.

O movimento, que esperava ter no total cerca de R$ 100 mil para a Rainbow Fest este ano, vai ter dispon?vel para investir menos de R$ 40 mil. "A prefeitura est? nos ajudando muito, porque banca algumas despesas, n?o que ela destine verba para o evento", esclarece e comenta que depois da Rainbow, v?o solicitar uma reuni?o com a PJF.

"Vamos pedir para a prefeitura incluir a Rainbow entre suas despesas programadas, j? que estamos no calend?rio oficial de eventos da cidade. ? uma festa grande para ser tocada somente por uma ONG. ? uma festa sem bilheteria. Quando pedimos ajuda ao empresariado, n?o ? visando faturamento. As pessoas t?m que entender que ? uma manifesta??o cultural, ? um investimento social. Enquanto a iniciativa privada n?o ajudar, vamos continuar contando com o apoio do poder p?blico", desabafa Oswaldo.

Mas Oswaldo garante que isto n?o vai tirar o brilho da festa. "Vamos ganhar o pr?mio originalidade esse ano", brinca, "porque n?o vamos ter nada luxuoso, mas vamos caprichar".

Ilustra??o: Laura Martins Ferreira <h5> Programa??o nova </h5> <P> <strong> Quarta - 15 de agosto </strong> </p> <P> 18h ?s 22h - Pista de dan?a na <a href=/jfmapas/retorno.php?c=dTS7HrD2Dphgl target=_blank>Pra?a Ant?nio Carlos</a> - DJ Coldhans, DJ Cebola, DJ Michel Brucce e DJ Aless (BH). Tamb?m rolam shows com as drags do MGM, Wandera Jones e Maia. O grupo de Street Dance do MGM tamb?m se apresenta por l?. </p> <P> <strong> Quinta - 16 de agosto </strong> </p> <P> 14h ? Eduardo Santarelo Lucas, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presid?ncia da Rep?blica ? Palestra: ?Brasil sem homofobia? </p> <P> 15h ? Eduardo Cardoso, da Secretaria Especial para Participa??o e Parceria da Prefeitura Municipal de S?o Paulo ? Palestra: ?A experi?ncia da Prefeitura de SP na inclus?o dos GLBT?. </p> <P> 16h ? Pol?cia Militar de Minas Gerais ? Palestra: ?A seguran?a p?blica como fator de inclus?o? </p> <P> Local: Todas as palestras acontecem no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (<a href=http://www.acessa.com/jfmapas/buscamapas.php?m=m&c=16 target=_blank>Avenida Get?lio Vargas, 200</a>, centro). </p> <P> 18h - Pista de dan?a na Pra?a Ant?nio Carlos - DJ Coldhans, DJ Cebola, DJ Michel Brucce e DJ Fernando Braga (Rio). Tamb?m rolam shows com Lucca Bordoni, Wandera Jones, Maia e o grupo de Street Dance do MGM. </p> <P> <strong> Sexta - 17 de agosto </strong> </p> <P> 14h ? Carlos Tufveson? Palestra: ?Milit?ncia individual? </p> <P> 15h ? Jean Wyllys ? Palestra: ?A constru??o da nova imagem do gay no Brasil? </p> <P> 16h ? Danilo Oliveira ? Palestra: ??ramos dois ? Milit?ncia Daninha? </p> <P> Local: Todas as palestras acontecem no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, Av. Get?lio Vargas, 200, centro. </p> <P> 18h - Pista de dan?a na Pra?a Ant?nio Carlos. DJ Coldhans, DJ Cebola, DJ Michel Brucce e DJ Jeff Vale (Rio). Tamb?m rolam shows com as drags Wandera Jones e Maia. </p> <P> <strong> S?bado - 18 de agosto </strong> </p> <P> 12h - Concentra??o para a 5a Parada da Cidadania e do Orgulho GLBT de Juiz de Fora, na <a href=/jfmapas/retorno.php?c=8pheNPP_uMHQu target=_blank>Avenida Rio Branco, em frente ao Parque Halfeld</a>. A parada sai ?s 14h, seguindo pela Avenida Independ?ncia at? a Pra?a Ant?nio Carlos. </p> <P> Os trios el?tricos ser?o os seguintes: </p> <ol type=1> <LI>MGM Oficial</li> <LI>MGM ? Mulheres</li> <LI>MGM ? Gays</li> <LI>Muzik</li> <LI>Miss Brasil Gay</li> <LI>Trenzinho Pr?-Idoso</li> </ol> <P> 18h - Festa de encerramento da parada gay, com pista de dan?a na Pra?a Ant?nio Carlos. DJ Coldhans, DJ Cebola, DJ Michel Brucce e DJ Marcos Vin?cius (Rio). Tamb?m rolam shows com as drags Wandera Jones e Silvetti Montill, al?m de apresenta??o do grupo de Street Dance do MGM. </p> <P> <strong> Domingo - 19 de agosto </strong> </p> <P> 14h - Pista de dan?a na Pra?a Ant?nio Carlos. DJ Coldhans, DJ Cebola, DJ Michel Brucce. Rola tamb?m show do grupo de Street Dance do MGM. </p> <p class=fonte> <em> Fonte: MGM </em> </p>


