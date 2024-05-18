Se jooooga!
15/08/2007
A d?cima edi??o do Rainbow Fest come?a nesta quarta-feira, 15 de agosto, cheia de atra?es. Quem j? est? ansioso para se "jogar" nas comemora?es da semana rosa de Juiz de Fora, vai ter atra?es a perder de vista at? domingo.
Como destaca o presidente do Movimento Gay de Minas (MGM), Oswaldo Braga, a Rainbow n?o ? s? uma festa, j? que pretende discutir quest?es pontuais relativas a homossexualidade. No entanto, ningu?m ? de ferro e por isso mesmo a programa??o oficial tamb?m est? recheada de curti??o.
A partir das 18h desta quarta o agito rola solto na Pra?a Ant?nio Carlos, ponto de encontro da galera GLBT. Nos pr?ximos dias, festas j? conhecidas por quem veio em edi?es anteriores - como a Val e X-Demente - tamb?m prometem.
Mas al?m das festas oficiais, as casas noturnas da cidade tamb?m se renderam. E este ano, com a diferen?a da inclus?o de bares e boates que tradicionalmente n?o possuem na sua programa??o mensal noites voltadas ao p?blico GLBT.
"N?o tem como ignorar cerca de 100 mil pessoas nas ruas nos pr?ximos dias. E al?m da gente se enquadrar
no que est? acontecendo na cidade, esse p?blico tamb?m costuma de divertir muito ? noite: que ? exatamente nosso trabalho", diz
Eneirmar Moroni, gerente do Parlatorium, que
adotou a programa??o pink pela primeira vez.
Papel e caneta na m?o. Confira o guia preparado pelo portal ACESSA.com para voc? se esbaldar nos pr?ximos dias.
De quarta a domingo
Pista - Pra?a Ant?nio CarlosNo tradicional point da galera GLTB nos pr?ximos dias, rola muito som e divers?o. Todas as noites, das 18h ?s 22h, v?o tocar os DJs locais Cebola, Coldhans e Michel Brucce.
Eles abrem a pista para seus convidados, que s?o os seguintes: na quarta, DJ Stevix (Volta Redonda - RJ); na quinta, Fernando Braga (RJ); na sexta, Jeff Valle (RJ) e, no s?bado, M-Vee (RJ).
Entre as performances j? confirmadas est?o as de Wandera Jones (BH), Carlos Maia e Luca Bordoni (JF). Tamb?m se apresentam o grupo de drag queens e de dan?a de rua do MGM.
Tendas - Pra?a Ant?nio CarlosDe quarta a domingo, as tendas montadas na Pra?a Ant?nio Carlos v?o oferecer programa??o paralela a do palco principal.
Na tenda do People Bar, a partir das 22h, apresenta-se o DJ Duda. Haver? tamb?m o lan?amento do CD "People Eletro".
Na tenda Ponto G, haver? m?sica ao vivo com o cantor Paulinho Jones, roda de samba com PC Ramos e pista de dan?a com o DJ Michel Brucce.
O ?pera Bar tamb?m levou sua estrutura para a pra?a. A principal atra??o ? o show com a cantora Yanna, no s?bado, a partir de 22h.
J? o lounge da boate juizforana Stand Up traz os DJs Coldhans, Fcodato e convidados, enquanto a tenda da choperia Soft Beer apresenta o DJ J?lio.
Quinta-feira, dia 16
Rainbow Ploc
O som rola solto no ?pera Bar. A festa vai ser do tipo anos 80, com o DJ Eme Eme. Entrada a partir de 23h59 - em ponto.
Demoiselle NightEssa ? a op??o para quem gosta de Eletro e tribal. A m?sica fica a cargo do DJ Coldhans e house com o DJ Munrra. Tamb?m na noite de quinta-feira, no Parlatorium Music Lounge.
Only For Girls
Preste bem aten??o no nome da festa: s? para garotas. o agito acontece na boate Stand Up, com m?sica ao vivo ao comando de Andreia Lima. A entrada pode ser convertida em consuma??o m?nima at? meia-noite.
Sexta-feira, dia 17
Festa da Val
A 12? edi??o da Festa da Val, uma das mais agitadas da cidade, promete mexer com os desejos de quem for ao Gin?sio do Tupynamb?s, no pr?ximo dia 17 de agosto. Com o tema Fetish, o evento traz tr?s DJs da cena eletr?nica nacional para Juiz de Fora.
Entre as atra?es est?o o DJ Andr? Queiroz, revela??o da noite de Bras?lia, DJ Jeff e DJ Jo?o Neto, eleito pela revista DJ Sound como melhor DJ de clubes Mix.
X-Demente
Essa ? a segunda vez que a X-Demente aterrissa na cidade. A edi??o 2007, acontece no Privil?ge, na sexta-feira, dia 17 de agosto e tem ? frente da organiza??o, o produtor F?bio Monteiro.
O comando da pista principal fica por conta dos DJs Ana Paula (residente) e Al? Bittencourt. Na pista dois, o som rola solto com dos Djs Aless e Marc?o Rezende. Haver? transporte facilitado.
Bonecas The Luxe
A partir das 23h, vai rolar a final do concurso Novos Talentos. Pista com DJ Diego e DJ Fcodato e festa na boate Stand Up.
Warm UpA sexta-feira do Caf? Muzik pretende esquentar. Na warm-up, apresentando a entrada da festa Val, voc? ganha um drink de cortesia.
S?bado, dia 18
Ideal PartyFesta oficial do Rainbow Fest, a partir das 23h30. V?o tocar os DJs residentes Jeff Vale, Marcus Vin?cius e Fernando Braga. O agito rola no Antigo Cine Veneza.
Domingo, dia 19
Later-After HourA badala??o come?a a partir de 6h30. ? s? ver o sol nascer pra sair para a rua ou n?o abandonar ela e cair na festa Later-After Hour. A programa??o ? da Four.
DominGayra
Um outro evento fixo aparece no calend?rio pink oficial. Al?m da feijoada, a DominGAYra vai agitar o clube Tupynamb?s, a partir de 15h, com competi?es de v?lei de areia e de futsal feminino.
