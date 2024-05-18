Quarta-feira, 08 de agosto de 2007, atualizada ?s 16h50

Discuss?o da homofobia, tema da Parada Gay 2007, abre ciclo de semin?rios do Rainbown Fest


Fernanda Leonel
Rep?rter
foto de bandeira com as cores do arco-?ris
A Parada Gay de 2007 tem o tema "Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia". Para discutir ainda mais o assunto, o primeiro dia de semin?rios do Rainbown Fest pretende abordar a quest?o do preconceito contra o homossexual.

A partir de 14h, Eduardo Santarelo Lucas, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da presid?ncia da Rep?blica, abre o ciclo de palestras para discutir a intoler?ncia. Santarelo vai falar do "Brasil sem Homofobia"

A base das discuss?es v?o ser as experi?ncias vividas diariamente por gays, o preconceito da sociedade e o projeto de lei complementar n? 112/06, iniciativa encabe?ada pela senadora F?tima Cleide, a partir do projeto de lei n? 5.003/2001 da ent?o deputada federal Iara Bernadi.

Conhecida como lei da homofobia, a id?ia do projeto ? transformar em crime o preconceito contra gays, o que ampliaria o alcance da lei n? 7.716/89, que define os crimes que t?m como base o racismo.

    Sem data para ser votado, o texto aguarda um parecer do relator, o deputado Aloysio Nunes Ferreira na Comiss?o de Constitui??o, Justi?a e de Cidadania (CCJC).



