Discuss?o da homofobia, tema da Parada Gay 2007, abre ciclo de semin?rios do Rainbown Fest

A Parada Gay de 2007 tem o tema "Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia". Para discutir ainda mais o assunto, o primeiro dia de semin?rios do Rainbown Fest pretende abordar a quest?o do preconceito contra o homossexual.

A partir de 14h, Eduardo Santarelo Lucas, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da presid?ncia da Rep?blica, abre o ciclo de palestras para discutir a intoler?ncia. Santarelo vai falar do "Brasil sem Homofobia"

A base das discuss?es v?o ser as experi?ncias vividas diariamente por gays, o preconceito da sociedade e o projeto de lei complementar n? 112/06, iniciativa encabe?ada pela senadora F?tima Cleide, a partir do projeto de lei n? 5.003/2001 da ent?o deputada federal Iara Bernadi.

Conhecida como lei da homofobia, a id?ia do projeto ? transformar em crime o preconceito contra gays, o que ampliaria o alcance da lei n? 7.716/89, que define os crimes que t?m como base o racismo.

Sem data para ser votado, o texto aguarda um parecer do relator, o deputado Aloysio Nunes Ferreira na Comiss?o de Constitui??o, Justi?a e de Cidadania (CCJC).