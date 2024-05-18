Luca Bordoni A drag queen existe h? nove anos gra?as a uma brincadeira. Seu sucesso foi tanto, que ela foi a primeira Rainha da Parada Gay de JF

17/08/2007

A drag queen Luca Bordoni nasceu h? nove anos e, desde ent?o, faz shows, anima?es de festas, despedida de solteiro e v?rios outros eventos. Quem v? Luca, atualmente, dando aulas em um workshop para drag queens, nem imagina que a personagem de Luiz Claudio Moraes come?ou com uma brincadeira.

"A gente queria organizar uma festa diferente. Pensamos em uma festa ? fantasia, mas as pessoas nunca v?o de fantasia. Se vestem de preto e falam que est?o fantasiados de dark. Como ?ramos todos amigos e gays, pensamos em fazer uma festa das montadas" , conta Luiz.

"Montei uma drag e aquilo me encantou, porque tinha feito teatro h? muitos anos"

E foi assim que Luca Bordoni - que ainda n?o tinha nome - come?ou a ganhar vida.

Passados dois meses da festa, uma boate gay de Juiz de Fora abriu um concurso para novos talentos. Era hora da personagem ganhar um nome. "? uma brincadeira, mas tamb?m ? uma homenagem ? mulher. Mas n?o podia ser um nome feminino demais. Queria que tivesse algo a ver com meu nome. At? que surgiu Luca" . Faltava o sobrenome para completar a identidade art?stica. "Peguei o sobrenome italiano de um amigo meu. Ele ficou bravo comigo por um tempo. Sempre que me chamavam no palco, olhavam pra ele na plat?ia. Mas hoje ele j? acho o m?ximo" , ri.

At? que chegou o dia do concurso. "Participei, as pessoas gostaram, mas n?o ganhei. Participei de novo, mas n?o ganhei outra vez. S? que o dono da casa gostou da minha apresenta??o e me chamou para fazer shows" . ? a velha hist?ria de quem nem sempre o primeiro colocado em um concurso ? o que faz fama.

N?o foi ? toa que em 2003, na estr?ia da Parada do Orgulho GLBT de Juiz de Fora, Luca Bordoni foi a escolhida como a Rainha da Parada. Ele tamb?m lembra da emo??o que foi apresentar uma das Rainbow Fests, que ainda aconteciam somente no Parque Halfeld.

"De repente, olhei para baixo e vi minha m?e me aplaudindo. Ela j? sabia sobre este meu trabalho, mas nunca tinha ido assistir. At? a?, tudo bem. Mais tarde, olho de novo e vejo toda a minha fam?lia me aplaudindo. Esse apoio ? muito importante" .

E para quem acha que a profiss?o de cabeleireiro e maquiador veio antes da drag queen, se engana. "No in?cio da Luca, quem me maquiava era um namorado. Quando a gente terminou, eu tive que me virar para me maquiar. As primeiras vezes n?o ficou bom, mas depois fui pegando o jeito" . Tanto ? que a Luca se transforma a cada apresenta??o (veja as fotos). S?o duas horas s? para se maquiar! Para o curso de cabeleireiro foi um pulo.

Antes de trabalhar como drag, maquiador e cabeleireiro, Luiz Claudio trabalhava em empresas na ?rea administrativa. "Eu sempre fui gay assumido, todo mundo sempre soube" . Luiz Claudio enfatiza que tamb?m ? militante da causa GLBT. "H? tr?s anos coloco a foto da Luca em uma camisa com a frase 'Respeito e Orgulho'" .

O estilo de Luca ? o da drag que faz shows das divas, caricatas, dan?antes, com m?sicas nacionais e caribenhas. Perucas armadas, alucinadas e vibrantes! Confira algumas de seus visuais.