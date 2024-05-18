Rainha da Parada Gay de Juiz de Fora A juizforana M?rcia Oliveira ? a primeira mulher a ocupar o posto na cidade. Negra e l?sbica ela se encaixa perfeitamente no tema da edi??o 2007 do movimento

Fernanda Leonel

Rep?rter

25/07/2007

A poderosa da vez ? ela mesma: M?rcia Oliveira ? a rainha da edi??o 2007 da Parada do Orgulho Gay e da Cidadania de Juiz de Fora. Militante l?sbica, ativista, ela promete arrasar antes e depois do evento do dia 18 de agosto.

Nascida e criada em Juiz de Fora, a t?cnica em processamento de dados de 26 anos diz que est? muito feliz em ter sido escolhida para carregar a faixa. Essa ? a primeira vez que a rainha da parada em Juiz de Fora ? do sexo feminino.

M?rcia representa em uma ?nica tacada o tema que as paradas do todo o Brasil se propuseram a levar ?s ruas neste ano - "Por um mundo sem racismo, machismo e homofobia".

"Sou negra, l?sbica e mulher, e por se encaixar perfeitamente em toda a descri??o do tema das paradas, o MGM me escolheu. J? est? na hora de toda sociedade discutir todos os tipos de preconceito" , complementa a rainha.

M?rcia tamb?m acredita que o fato de, pela primeira vez o movimento gay ampliar a discuss?o do preconceito para al?m da quest?es homossexuais, vai fazer com que ele ganhe mais adeptos.

E para quem n?o sabe qual a fun??o de uma verdadeira rainha, a estreante explica - al?m de ser o s?mbolo de toda a discuss?o e reflex?o do ato que acontece na cidade, ela tamb?m deve representar o movimento organizado homossexual de Juiz de Fora em outros eventos ligados ao tema.

"J? fui para S?o Paulo, para Belo Horizonte, participei de semin?rios de um grupo de l?sbicas organizadas. Mesmo depois da parada, a luta continua" , diz. Segundo M?rcia, a principal reivindica??o discutida no momento ? conseguir a aprova??o do projeto de lei que faz com que o homofobia seja enquadrado como crime.

Preconceito x Juiz de Fora

A rainha tamb?m tem opini?es fortes e formadas. Desde que assumiu sua sexualidade, h? seis anos, M?rcia Oliveira diz que j? passou pelas mais diversas situa?es e pol?micas.

Questionanado sobre qual das tr?s vari?veis - ra?a, op??o sexual ou sexo - acaba sendo mais discutida ou menos aceito pela sociedade, ela ? enf?tica: acredita que ainda h? muito o que evoluir em todos os tr?s campos, mas que a homossexualidade ainda ? o maior tabu.

"Por isso queremos que a homofobia seja crime tamb?m. As pessoas respeitam menos talvez tamb?m porque acreditam que podem falar o que quiser. E ainda h? outra coisa. A homofobia anda de bra?os dados com o machismo, ent?o s?o duas vezes mais pessoas para implicar com o assunto" .

Mas para M?rcia, Juiz de Fora ? uma cidade que est? al?m do seu tempo no que no respeito ?s diferen?as. Para a militante, "apesar da aceita??o n?o ser ideal, o respeito ? muito maior que em outros lugares"