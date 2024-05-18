Sexta, 17 de agosto de 2007, atualizada ?s 17h36
Na v?spera da Parada do Orgulho Gay, rei de 2006 ? v?tima de preconceito no centro da cidade
Rep?rter
O DJ Michel Brucce (foto), rei da Parada do Orgulho Gay de Juiz de Fora em 2006, foi agredido verbalmente no centro de JF, nesta sexta-feira, dia 17 de agosto.
Segundo relato de Michel, ele passava pela rua
Marechal Deodoro, na altura do Shopping Marechal Center, quando um homem come?ou cantar m?sicas
de
"teor desagrad?vel e colocando em cheque quest?es de sexualidade".
Incomodado com a a??o, Michel disse que gritou com o homem, at? que uma viatura da pol?cia apareceu. Os dois foram para a delegacia de crimes contra a pessoa em Santa Terezinha, na qual o acusado estava sendo ouvido at? o fechamento desta nota.
Os dois agora t?m uma audi?ncia, no pr?ximo dia 23 de agosto, no juizado especial criminal. Caso a agress?o seja caracterizada como crime, o homem que cantou a m?sica para o DJ pode responder por crime de inj?ria.
Segundo Michel Bruce, situa?es como a ocorrida na tarde desta sexta-feira, mostram a urg?ncia da aprova??o do projeto de lei complementar n? 112/06. Conhecida como lei da homofobia, a id?ia do projeto ? transformar em crime o preconceito contra gays, o que ampliaria o alcance da lei n? 7.716/89, que define os crimes que t?m como base o racismo.
"O pior ? que fui agredido por uma pessoa com defici?ncia. Uma v?tima do preconceito que tamb?m ? preconceituosa", afirma Bruce, que se diz preocupado com o fato de que isso poderia ter acontecido com um turista, em uma cidade conhecida pela toler?ncia como Juiz de Fora.
