Parada Gay de Belo Horizonte Atraso e breve suspens?o pelo Corpo de Bombeiros n?o tirou o brilho da festa da capital. Em JF, novidades da edi??o 2007 devem ser definidas em breve
Rep?rter
23/07/2007
"Apesar de tudo, valeu a pena". Foi assim que o presidente do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga (foto ao lado), definiu o ?ltimo domingo na Parada do Orgulho Gay de Belo Horizonte.
O "apesar" de Oswaldo diz respeito ao atraso de mais de tr?s horas para o in?cio da festa, que chegou a ser amea?ada de n?o acontecer pelo Corpo de Bombeiros.
A expectativa era que o evento come?asse ?s 16h, mas somente ?s 19h os trios el?tricos puderam prosseguir pela avenida Afonso Pena.
"Acabou que eles nos repassaram que iam liberar a parada, at? mesmo por quest?es de seguran?a. Eram mais de 30 mil pessoas esperando ansiosas pela sa?da dos trios", explica Oswaldo.
De acordo com a assessoria de imprensa do Batalh?o da Capital, a breve interdi??o do evento aconteceu porque os organizadores n?o providenciaram uma brigada de inc?ndio, ambul?ncias e equipes com m?dicos e enfermeiros, al?m do projeto de preven??o e combate a inc?ndio.
Movimento pol?tico
Enquanto o impasse seguia, e a parada n?o era liberada, aconteceram discursos acalorados e manifesta?es que representavam o tema da edi??o 2007 do evento na capital: "Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia".
O pr?prio Oswaldo Braga diz que chegou a subir nos trios para ajudar a entreter o p?blico.
"Drags fizeram shows e a milit?ncia de todo Brasil p?de discursar sobre temas que nos interessam", explica.
Uma outra ponta da manifesta??o acabou seguindo em sil?ncio em dire??o ao Pal?cio da Liberdade, para cobrar mais comunica??o do governo de Minas.
"Deveriam ter comunicado a organiza??o das normas que iam ser cobradas. Falaram que n?o avisaram nada antes, porque as regras j? est?o em vigor. Faltou comunica??o", opina Oswaldo.
Parada Gay de Juiz de Fora
Junto com a dire??o do MGM, um grupo de aproximadamente 40 pessoas seguiram para a Parada do Orgulho Gay de Belo Horizonte para ajudar na divulga??o do evento que acontece em Juiz de Fora a partir do pr?ximo dia 13 de agosto.
De acordo com o presidente do MGM, ainda n?o ? poss?vel divulgar o n?mero de trios no movimento deste ano, assim como presen?as confirmadas e novidades para a edi??o 2007, j? que eles ainda aguardam a libera??o de uma verba do Minist?rio da Cultura, definida no pr?ximo dia 30, para "escolher" os gastos do evento.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!