Parada Gay de Belo Horizonte Atraso e breve suspens?o pelo Corpo de Bombeiros n?o tirou o brilho da festa da capital. Em JF, novidades da edi??o 2007 devem ser definidas em breve

Fernanda Leonel

Rep?rter

23/07/2007

"Apesar de tudo, valeu a pena" . Foi assim que o presidente do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga (foto ao lado), definiu o ?ltimo domingo na Parada do Orgulho Gay de Belo Horizonte.

O "apesar" de Oswaldo diz respeito ao atraso de mais de tr?s horas para o in?cio da festa, que chegou a ser amea?ada de n?o acontecer pelo Corpo de Bombeiros.

A expectativa era que o evento come?asse ?s 16h, mas somente ?s 19h os trios el?tricos puderam prosseguir pela avenida Afonso Pena.

"Acabou que eles nos repassaram que iam liberar a parada, at? mesmo por quest?es de seguran?a. Eram mais de 30 mil pessoas esperando ansiosas pela sa?da dos trios" , explica Oswaldo.

De acordo com a assessoria de imprensa do Batalh?o da Capital, a breve interdi??o do evento aconteceu porque os organizadores n?o providenciaram uma brigada de inc?ndio, ambul?ncias e equipes com m?dicos e enfermeiros, al?m do projeto de preven??o e combate a inc?ndio.

Movimento pol?tico

Enquanto o impasse seguia, e a parada n?o era liberada, aconteceram discursos acalorados e manifesta?es que representavam o tema da edi??o 2007 do evento na capital: "Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia".

O pr?prio Oswaldo Braga diz que chegou a subir nos trios para ajudar a entreter o p?blico. "Drags fizeram shows e a milit?ncia de todo Brasil p?de discursar sobre temas que nos interessam" , explica.

Uma outra ponta da manifesta??o acabou seguindo em sil?ncio em dire??o ao Pal?cio da Liberdade, para cobrar mais comunica??o do governo de Minas. "Deveriam ter comunicado a organiza??o das normas que iam ser cobradas. Falaram que n?o avisaram nada antes, porque as regras j? est?o em vigor. Faltou comunica??o" , opina Oswaldo.

Parada Gay de Juiz de Fora

Junto com a dire??o do MGM, um grupo de aproximadamente 40 pessoas seguiram para a Parada do Orgulho Gay de Belo Horizonte para ajudar na divulga??o do evento que acontece em Juiz de Fora a partir do pr?ximo dia 13 de agosto.

De acordo com o presidente do MGM, ainda n?o ? poss?vel divulgar o n?mero de trios no movimento deste ano, assim como presen?as confirmadas e novidades para a edi??o 2007, j? que eles ainda aguardam a libera??o de uma verba do Minist?rio da Cultura, definida no pr?ximo dia 30, para "escolher" os gastos do evento.