Dia que aponta muitas e fortes influências da Lua em Câncer, seu domicílio zodiacal, fazendo com que o apego a nossa vida em família e bases sobre as quais assentamos nosso caráter ganhem maior importância.
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astrologia | caráter | Emoções | Família | lar | Lua em Câncer | raízes | segurança emocional