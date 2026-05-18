Dia que aponta muitas e fortes influências da Lua em Câncer, seu domicílio zodiacal, fazendo com que o apego a nossa vida em família e bases sobre as quais assentamos nosso caráter ganhem maior importância.



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