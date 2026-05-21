Símbolo do prazer e da realidade, o terceiro signo do zodíaco é a representação prática da adaptação do ser humano às mais diferentes situações e aos mais conhecidos dos cenários. Seu elemento, o Ar, lhe dá a transparência e a comunicabilidade, a inteligência e a dualidade que nos envolve a todos nós, humanos, Na mitologia, liga-se, entre outros, à lenda de Castor e Pólux, gêmeos que desejando se separar, com a morte de Castor, foram abençoados por Zeus para que se tornassem imortais. Zeus os atendeu mas os fez partilhar metade do ano em Hades, o inferno, e a outra no Olimpo, morada dos deuses. Simboliza o conhecimento, o ensino, a comunicação e a palavra. Rege os meios de comunicação, transportes e mensagens. É a descoberta do dom da fala.

Período de regência astrológica padrão: de 21.05 a 20.06

Em 2026: de 21h37 de 20.05 a 05h25 de 21.06

Planeta regente: Mercúrio

Elemento: Ar

Nativo: geminiano e geminiano

Símbolo: O duplo, os gêmeos

Signo oposto: Sagitário

Dia da semana: Quarta feira – Dia de Mercúrio

Personalidade mundial do signo: a atriz Marylin Monroe

Personalidades de destaque no Brasil:

Epitácio Pessoa, político, Presidente da República – Sílvio Caldas, cantor – Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1 –Joaquim Pedro de Andrade, cineasta – Eduardo Moscovis, ator – Floriano Peixoto, militar, Presidente da República – Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias – Ronaldo Rogério Mourão, astrônomo – Sivuca, músico – Ciro Monteiro, cantor – José Lins do Rego, escritor – Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, Presidente da República – Ivan Linz, cantor – Vianinha, dramaturgo – Pedro Nava, médico, poeta, escritor – Ivo Pitanguy, cirurgião plástico – Cláudio Manoel da Costa, intelectual da Conjuração Mineira – Maísa Matarazzo, cantora e compositora – Tobias Barreto, ensaísta – João Gilberto, instrumentista e intérprete – o pintor modernista mineiro, Bernardii - Maria Bethânia, cantora – Dalton Trevisan, escritor – Linda Batista, cantora – Ariano Suassuna, romancista - Antenor Nascentes, filólogo – J. Carlos, chargista – Pancetti, artista plástico – Irineu Marinho, jornalista – Graça Aranha, escritor – Nelson Gonçalves, cantor – Carlos Scliar, pintor.

Personalidade – Pontos positivos

Criatividade

A flexibilidade

A comunicação

A versatilidade

A diplomacia

A imaginação

Autoconfiança

O dom da palavra

Personalidade – Pontos negativos

A superficialidade

A inconstância

A impaciência

Curiosidade

A impaciência

Imprevidência

O tipo geminiano:

A versatilidade convive no nativo com uma impressionante volubilidade em gosto, decisões e pensamentos. Com infinitos interesses, curiosidade que pouco controla e notável capacidade para receber e perfeito anfitrião, o nativo não aprofunda conhecimentos mas é capaz de discorrer por horas sobre os mais diferentes assuntos graças a sua agilidade mental. Com humor variável, à medida que correm as horas e o geminiano se defronta com diferentes aspectos de uma realidade, é diplomático o bastante para evitar confrontos. É fascinante ao se mostrar socialmente.





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