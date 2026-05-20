(21 de março a 20 de abril) - O mês solar: com a regência do Sol na 3ª casa zodiacal de seu signo os campos do ambiente de vida, formas de comunicação, viagens, a fala e a escrita terão maior destaque. Hoje: boa regência em quadro que lhe trará vantagem e ânimo nas suas atividades. Momento de sentimentos mais expostos.

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