Dia moldado pelo trânsito lunar em Capricórnio gerando aspectos que nos farão muito exigentes e rigorosos com as pessoas que nos cercam buscando reflexo de nossos próprios conceitos e valores nas ações alheias.

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