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Tags:
astrologia | Capricórnio | exigência | Lua em Capricórnio | RELAÇÕES | rigor | trânsito lunar | valores


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