(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O mês solar: com a regência do Sol na 6ª casa zodiacal de seu signo os campos da saúde e todos os assuntos de trabalho, emprego e seu serviço terão maior destaque. Hoje: você vivenciará um dia que lhe trará surpresas com questões legais e nos interesses de família. Novas relações afetivas.
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