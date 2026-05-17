(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: há para estes dias motivação favorável pela posição assumida pelas pessoas com quem você tem convivência constante. Interesses: com ganhos valorizados, conselhos oportunos e mudança lhe trarão satisfação com seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: bom relacionamento com íntimos.
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