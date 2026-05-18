(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: quadro que beneficia ações envolvendo bens, propriedades e patrimônio. Interesses: ganhos por novas fontes de renda. Motivação para as relações profissionais e trabalho com novas obrigações. Vida íntima e sentimentos: momento favorável para assuntos afetivos. Mas, evite aventuras.

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