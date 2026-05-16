(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você contará hoje com boa influência para levar avante seus planos pessoais. Interesses: um quadro de vantagens materiais deve ser aproveitado. Procure ordenar ações e não assuma compromissos acima dos seus ganhos atuais. Vida íntima e sentimentos: aja com cautela com os íntimos.
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