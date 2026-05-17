(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: com o passar dos dias haverá em sua rotina quadro a revelar importante mudança de influências que trarão acuidade e versatilidade para suas ações. Interesses: dias de prováveis e novos ganhos com dinheiro. Trabalho protegido. Vida íntima e sentimentos: seja tolerante com íntimos.

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