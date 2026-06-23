(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: altere os seus próximos passos para bem levar suas relações de amizade. Preocupação com problema de pessoa próxima. Interesses: momento que o favorece nas mudanças e ações no trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro de harmonia e benefícios nas relações afetivas mais íntimas. O mês solar destaca temas herança e pede uma postura mais otimista nas relações e sexo. O apoio que recebe dos outros fortalece suas decisões, inclusive em assuntos de relações. Há indicações de maior harmonia nos assuntos de saúde e nas ligações com a família. Mudanças no trabalho e na rotina também se mostram favoráveis.

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