(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua em seu signo valoriza a sua história pessoal e relações próximas fazendo viáveis decisões que mostrarão sentido benéfico e acertada conclusão de novos planos. Interesses: pendências financeiras terão boa solução. Vida íntima e sentimentos: emoções, reencontro e lembranças.

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Finanças | horóscopo de Leão | Leão | Lua em Leão | previsão do dia | reencontros | relacionamentos | vida íntima


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