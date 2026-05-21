(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua em seu signo valoriza a sua história pessoal e relações próximas fazendo viáveis decisões que mostrarão sentido benéfico e acertada conclusão de novos planos. Interesses: pendências financeiras terão boa solução. Vida íntima e sentimentos: emoções, reencontro e lembranças.
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