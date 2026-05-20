(22 de julho a 22 de agosto) - O mês solar: com a regência do Sol na 11ª casa zodiacal de seu signo os campos das atitudes com amigos, desejos e objetivos de vida e o amor que recebe terão maior destaque. Hoje: bons efeitos de quadro de afirmação pessoal em dia de boa influência e ganhos nas suas atividades do cotidiano.

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Tags:
11ª casa | afirmação pessoal | amizades | Amor | astrologia | Horóscopo | Leão | objetivos de vida | Rotina | Sol


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