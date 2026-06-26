(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: momento de vantagem na lida com estranhos em quadro de desafios superados. Interesses: uma aura positiva irá moldar benéfica indicação nas finanças. Os fatos o surpreenderão no trabalho mudando suas decisões. Vida íntima e sentimentos: seja menos intolerante com os mais íntimos.
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