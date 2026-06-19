(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: na busca de objetivos pessoais e nos assuntos sérios da rotina, evite irritação ou intolerância. Mantenha o equilíbrio mesmo se provocado. Interesses: quadro que pede cuidado e atenção com os gastos e compromisso de trabalho. Vida íntima e sentimentos: modere crítica aos íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Previsão para signo de Libra em 2008

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equilíbrio | gastos | Horóscopo | Libra | sentimentos | signo de Libra | Trabalho | vida íntima


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