(23 de setembro a 22 de outubro) - O mês solar: com a regência do Sol na 9ª casa zodiacal de seu signo os campos da mente, os ideais, educação superior e as lições aprendidas com a vida terão maior destaque. Hoje: em dia de harmonia, seu comportamento poderá mudar beneficamente o relacionamento com as pessoas mais próximas.
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