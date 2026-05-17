(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: momento astral que lhe trará compensação pessoal, pois agora poderão ocorrer boas mudanças com fatos novos que envolverão a presença de parentes Interesses: novidades na rotina de trabalho em dias benéficos para suas finanças. Vida íntima e sentimentos: semana de boas novidades.
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