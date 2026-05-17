(21 de abril a 20 de maio) - A semana: com sua forte personalidade você terá boa influência para a lida social e na relação com idosos. Compensações importantes e mais duradouras em relação à família. Interesses: semana de interesses materiais protegidos. Vida íntima e sentimentos: evite confidência e modere críticas.

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