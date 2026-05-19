(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: um bom quadro aponta a ampliação de habilidade prática, dom que trará mudança inesperada nas suas relações. Interesses: controle gastos em dia de preocupação com as finanças. Boa condução da rotina e uso do intelecto no trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidade interessante.
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