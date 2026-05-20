(21 de abril a 20 de maio) - O mês solar: com a regência do Sol na 2ª casa zodiacal de seu signo os campos das questões financeiras, forma de ganhar dinheiro, propriedades e bens terão maior destaque. Hoje: você terá momento de importantes desdobramentos práticos para seus novos planos. Compromissos bem influenciados.

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