(21 de abril a 20 de maio) - O mês solar: com a regência do Sol na 2ª casa zodiacal de seu signo os campos das questões financeiras, forma de ganhar dinheiro, propriedades e bens terão maior destaque. Hoje: você terá momento de importantes desdobramentos práticos para seus novos planos. Compromissos bem influenciados.

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Bens | compromissos | Dinheiro | Finanças | Horóscopo | mês solar | planos | TOURO | zodíaco


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