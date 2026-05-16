(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: consolida-se no passar das horas um posicionamento que lhe trá novos benefícios para os assuntos pessoais. Ouça conselho. Interesses: mostre-se firme e não deixe de agir na defesa dos seus planos para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: habilidade no trato afetivo. Harmonia.

Tags:

astrologia | conselho | Harmonia | Horóscopo | previsão do dia | Trabalho | vida afetiva | Virgem