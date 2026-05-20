(23 de agosto a 22 de setembro) - O mês solar: com a regência do Sol na 10ª casa zodiacal de seu signo os campos da profissão, reputação, conceito e estatus social, os negócios e emprego terão maior destaque. Hoje: seja confiante, pois agora tudo estará dependente de seu ânimo. Procure se motivar para as relações domésticas.

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