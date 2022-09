Foto: Pixabay - Arma de fogo

Apesar das recorrentes mortes por homicídio e da sensação de insegurança por conta da violência em Juiz de Fora, o município vem apresentando queda nos números de mortes violentas. A cidade registrou 35 homicídios consumados durante os meses de janeiro a agosto, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. No mesmo período do ano de 2016, esse valor era de 86 registros de homicídios consumados. Os dados da Secretaria ainda não foram atualizados com os registros do mês de setembro deste ano.



O município registrou na última semana, entre os dias 11 e 17 de setembro, três homicídios consumados. No último domingo, 11, um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, no bairro Santos Dumont, na Cidade Alta. De acordo com a ocorrência, o adolescente estava na calçada da rua Aristeu David Andrade, quando o suspeito abordou a vítima e efetuou os disparos que atingiram a cabeça do rapaz. Com a vítima, foram encontrados porções de crack, cocaína e maconha. A vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito do crime não foi localizado.



Na mesma semana, no dia 15 de setembro, um jovem de 24 anos foi morto a tiros no bairro Santa Rita, na região leste da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma moto quando foi abordada pelos suspeitos que estavam em um veículo e foi alvejada por tiros. Um dos suspeitos foi preso. A vítima também era envolvida com o tráfico de drogas.



Por fim, na última sexta, 16, uma mulher de 28 anos foi assassinada dentro de casa no bairro Nossa Senhora Aparecida, região leste. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um veículo com três ocupantes teria parado em uma via próximo a residência da vítima, quando desembarcaram e entraram no imóvel. A mulher teria tentado impedir a entrada dos suspeitos, mas foi alvejada por disparos de arma de fogo, vindo a óbito. Outras duas pessoas também foram baleadas e levadas para o hospital.



A última semana também foi marcada por ocupação policial nos bairros Vila Ideal, Santo Antônio e Olavo Costa. Na última terça-feira, 13, a Polícia Civil prendeu 7 pessoas, sendo 5 adultos e dois adolescentes. Desde do dia 2 de setembro, os três bairros estavam sendo ocupados pelos agentes. O conflito entre as localidades se intensificou depois da morte de dois adolescentes de 14 e 16 anos e de uma tentativa de homicídio de um outro adolescente de 17 na mesma região. Dentre os presos, dois tinham ligação com o crime do duplo homicídio no bairro Vila Ideal.



Para o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, Rodrigo Rolli, as investigações sobre os homicídios ocorridos neste ano seguem de forma acelerada. Ainda de acordo com o delegado, o envolvimento de jovens e adolescentes em crimes violentos é algo que é comum em todo território nacional e que deve ser aplicado políticas públicas voltadas para a educação. “Na questão de homicídios, todos os indivíduos que eram considerados da cidade pessoas envoltas como executores, tem suas medidas cautelares prisionais requeridas, ou se encontram presos ou se encontram foragidos, fugindo da perseguição policial de Juiz de Fora e indo para outras regiões. Mas o monitoramento é constante. Então, eles acabam usando os menores para fins de execução de crimes."















Tags:

Homicídio | juiz de fora | Violência