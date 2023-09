Ao menos cinco pessoas foram assassinadas em Juiz de Fora durante o feriado prolongado em comemoração ao dia da Independência do Brasil em 7 de setembro. A informação foi divulgada por meio dos registros da Polícia Militar (PM).

Além dos homicídios, mais quatro tentativas também constam nas ocorrências. Um homem, de 61 anos, tentou matar a esposa, de 60 anos, e o enteado, de 39 anos, após uma discussão na noite desse domingo (10), no Bairro Nova Benfica. Já no Bairro Santa Rita, duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo.

Assassinatos

Na última quinta-feira (7) um jovem, de 20 anos, foi assassinado a tiros no Bairro Bom Jardim. Na sexta-feira (8), uma mulher, que não teve sua idade informada, foi encontrada morta em casa com perfurações pelo corpo no Distrito de Humaitá, em Juiz de Fora.

Já na madrugada de sábado (9), o atropelamento no Torneio Leiteiro deixou cerca de 11 vítimas. Uma mulher, de 56 anos, morreu na hora e uma criança, de 3 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (11).

Ainda no sábado (9) mais dois homicídios foram registrados em Juiz de Fora. Um homem, que não teve a idade informada, foi encontrado morto com perfurações causadas por um objeto cortante nas costas. No Bairro Santa Rita, um jovem foi assassinado a tiros. No local do crime foram recolhidas cerca de 34 cápsulas calibre 9 milímetros.