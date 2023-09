A Policia Civil de Minas Gerais após analisar as imagens do atropelamento coletivo na madrugada do último sábado (9) no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, trabalha com a hipótese de homicídio consumado e tentado. As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (15), pela corporação.

Segundo o delegado Samuel Neri, após analisar as imagens, "restam claras as ações do autor que ele inicialmente se dirige em direção ao grupo de pessoas que estavam saindo do evento, atropela já na entrada algumas pessoas, vai até a esquina, retorna, volta quase atropelando outras pessoas e entra no evento pra atropelar as demais pessoas vitimando já uma criança e uma senhora".

RELEMBRE O CASO

No dia 9 de setembro, no Torneiro Leiteiro, uma rixa entre um homem, de 24 anos, e outros indivíduos resultou na morte de uma mulher, de 56 anos. Após a briga o suspeito entrou no carro, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou várias pessoas só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. Uma criança, de 3 anos, morreu dois dias depois, ela estava no colo da mulher que morreu no local.

A Polícia Militar (PM), informou, no dia 10 de setembro, que havia emitido um ofício alertando a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) sobre os riscos do evento.

No dia 11 de setembro, a PJF emitiu uma nota, destacando que "é possível extrair lições do ocorrido, para prevenir, no limite do possível, a repetição de semelhante infelicidade". No documento a prefeitura afirma que há necessidade de melhor articulação entre as forças de segurança.