Oito suspeitos foram presos nesta quinta-feira (21) durante a operação Retorsão, realizada em Juiz de Fora contra investigados por homicídios ligados a uma organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram nos bairros Linhares e Filgueiras e teriam sido motivados por vingança, punições internas da facção e demonstração de poder do grupo criminoso. Os envolvidos poderão responder por homicídio, ocultação de cadáver e organização criminosa.

De acordo com as investigações, os trabalhos começaram após o Carnaval de 2025, com a apuração da execução de um integrante da facção por descumprimento de ordens internas. Meses depois, um segundo homicídio, motivado por vingança, também passou a ser investigado.

Ainda conforme a polícia, dos dez investigados, oito foram localizados e presos. Os suspeitos possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas e homicídio.

Além das prisões, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos bairros Vina Del Mar, Santa Cândida, Parque das Torres e Vila Montanhesa, em Juiz de Fora, além da cidade de Valença.

Durante a operação, os policiais apreenderam celulares, documentos, dinheiro, veículos, uma máquina de contar cédulas e um drone, entre outros materiais considerados importantes para o avanço das investigações.

A Polícia Civil informou que as buscas continuam para localizar os outros dois suspeitos investigados.

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