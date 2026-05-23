Um mercado localizado no bairro São Mateus, em Juiz de Fora, teve a atividade de manipulação de alimentos interditada pela Vigilância Sanitária após uma fiscalização identificar diversas irregularidades sanitárias no estabelecimento. Durante a ação, realizada na quarta-feira (20), mais de 450 quilos de alimentos considerados impróprios para consumo foram apreendidos e inutilizados.

Segundo a Vigilância Sanitária, foram encontrados alimentos vencidos, falta de higiene, estrutura inadequada para manipulação de produtos e ausência de boas práticas sanitárias. A fiscalização também constatou que o estabelecimento funcionava sem alvará sanitário.

Entre os produtos apreendidos estavam principalmente alimentos de origem animal sem registro nos órgãos de inspeção competentes.

De acordo com o órgão, a interdição foi realizada como medida preventiva para evitar riscos à saúde pública. O estabelecimento só poderá retomar as atividades após corrigir todas as irregularidades apontadas pela fiscalização.

Denúncias relacionadas a irregularidades sanitárias podem ser feitas por meio da plataforma Prefeitura Ágil ou diretamente no Departamento de Vigilância Sanitária de Juiz de Fora.

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