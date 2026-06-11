Um homem de 21 anos foi indiciado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 27 anos, em Juiz de Fora. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu o inquérito sobre o caso, ocorrido no dia 31 de maio, no Bairro Linhares, e apontou que o suspeito atacou a vítima com golpes de faca por não aceitar o término do relacionamento.

Segundo as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a mulher foi até o imóvel onde o casal residia anteriormente para buscar pertences pessoais quando teria sido surpreendida pelo ex-companheiro e agredida.

A apuração indicou que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e de gênero. De acordo com a Polícia Civil, o investigado agiu motivado por ciúmes e inconformismo com o fim da relação.

Ainda conforme a PCMG, a vítima sofreu múltiplas lesões, circunstância que, segundo a investigação, evidenciou a intenção de matar. O suspeito foi preso em flagrante no dia da ocorrência e permanece sob custódia.

O homem já utilizava tornozeleira eletrônica em razão de procedimentos relacionados a agressões anteriores praticadas no contexto de violência doméstica.

A delegada Alessandra Azalim destacou que os elementos reunidos durante a investigação fundamentaram o indiciamento por tentativa de feminicídio, com aplicação concomitante da Lei Maria da Penha.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

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