A Rua Paula Lima, no Centro de Juiz de Fora, começou a receber obras de recapeamento asfáltico nesta quinta-feira (11). A intervenção é realizada pela Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) e contempla uma área de mais de 2 mil metros quadrados ao longo de 282 metros da via.

Antes da aplicação do novo asfalto, as equipes executaram a retirada de um redutor de velocidade existente no local e realizaram serviços de nivelamento do pavimento, etapa considerada fundamental para garantir maior durabilidade e qualidade ao recapeamento.

De acordo com a Empav, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até meados da próxima semana, desde que não haja interferência das condições climáticas.

O tráfego de veículos está sendo controlado pelo sistema PARE/SIGA para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas.

Segundo a administração municipal, a intervenção faz parte de um conjunto de melhorias viárias financiadas com recursos da Caixa Econômica Federal e tem como objetivo melhorar as condições de circulação e segurança na região central da cidade.

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