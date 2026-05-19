Foi concluído o recapeamento de um trecho da Avenida Juscelino Kubitschek (JK), entre os bairros Miguel Marinho e Barreira do Triunfo, em Juiz de Fora. A obra abrange quase três quilômetros da via, que recebe diariamente grande fluxo de veículos, especialmente caminhões e transporte pesado.
Segundo a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav), foram executados mais de 26 mil metros quadrados de recapeamento com aplicação de massa asfáltica reforçada, adequada para vias de tráfego intenso.
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Após a conclusão do novo asfalto, a Secretaria de Mobilidade Urbana realizará a sinalização horizontal da avenida.
De acordo com a Prefeitura, a próxima etapa das intervenções na região será realizada no bairro Barreira do Triunfo, após a conclusão das obras de reurbanização em andamento no local.
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