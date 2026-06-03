As celebrações de Corpus Christi vão provocar alterações no trânsito em diversos bairros de Juiz de Fora nesta quinta-feira (4). De acordo com a Prefeitura, ruas serão interditadas para a confecção de tapetes e realização de procissões religiosas, com impactos também em algumas linhas do transporte coletivo urbano.

As mudanças começam às 6h, na Vila Ideal, onde a Rua Afonso Celso será interditada entre as ruas Mirtes Monteiro e Machado de Assis para a confecção dos tradicionais tapetes. No local também haverá celebração religiosa seguida de procissão. As linhas de ônibus 326 e 331 operarão com desvios.

No Bairro Nossa Senhora de Fátima, uma procissão terá início às 8h, saindo da Igreja Matriz e percorrendo as ruas Herman Toledo, Avenida Presidente Costa e Silva e José Lourenço Kelmer, retornando ao ponto de partida.

Às 10h, em Marilândia, os fiéis sairão da Rua das Esmeraldas e seguirão por ruas do bairro em cortejo religioso. Já em Santa Luzia, a procissão começa às 10h30, com saída da Igreja Matriz em direção à Praça Padre Geraldo Pelzers. As linhas 121, 122, 123, 124, 125 e 126 terão itinerários alterados durante o evento.

No período da tarde, as maiores intervenções ocorrerão entre os bairros Bom Pastor e Centro. A partir das 15h, a Praça Doutor João Tostes será bloqueada para o trânsito. Os fiéis seguirão em procissão até a Catedral Metropolitana, passando pela Avenida Doutor José Procópio Teixeira, pista central da Avenida Barão do Rio Branco e Rua Espírito Santo. Durante o evento, os ônibus serão desviados para as pistas laterais da Barão do Rio Branco.

Também estão previstas procissões nos bairros Teixeiras, a partir das 17h, e Monte Castelo, às 18h, com interdições temporárias ao longo dos trajetos percorridos pelos fiéis.

A orientação é que motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e redobrem a atenção nas áreas afetadas pelas celebrações religiosas ao longo do dia.

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