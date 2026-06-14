Um homem de 61 anos ficou ferido após o carro que conduzia cair de um barranco de aproximadamente 80 metros de altura na noite deste sábado (13), no bairro Estrela Sul, em Juiz de Fora. O veículo despencou da Rua Áurea Infância e caiu no pátio do estacionamento do Spazio Shopping Center. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo os bombeiros, durante a queda o automóvel capotou diversas vezes até parar no pavimento inferior do estacionamento. O motorista era o único ocupante do veículo.

Quando as equipes chegaram ao local, o condutor estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e diversas escoriações pelo corpo. Como ele ficou retido dentro do automóvel, foi necessária a atuação dos bombeiros para realizar a retirada com segurança.

Após receber os primeiros socorros e ser imobilizado, o homem foi encaminhado por uma Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU para atendimento hospitalar.

Os bombeiros também realizaram o desligamento da bateria do veículo e adotaram medidas para eliminar riscos no local. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e tomou as providências de praxe.

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