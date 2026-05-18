O Governo de Minas suspendeu até 24 de agosto de 2026 os prazos relacionados a obrigações ambientais em municípios da Zona da Mata afetados pelas fortes chuvas registradas no início do ano. A medida foi publicada por meio do Decreto Estadual nº 49.228/2026 e a contagem dos prazos será retomada em 25 de agosto, primeiro dia útil após o fim da suspensão.

A decisão vale para atos vinculados ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), incluindo cumprimento de condicionantes ambientais, planos de automonitoramento, autorizações para intervenção ambiental, outorgas, termos de compensação ambiental e termos de ajustamento de conduta.

Também foram prorrogados os prazos para renovação de licenças ambientais, comunicação de paralisação ou encerramento de atividades e apresentação de documentos relacionados ao ICMS Ecológico, no subcritério de Unidades de Conservação.

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