Juiz de Fora realiza neste sábado (20) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 17h. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de crianças, adolescentes, adultos e idosos.
Durante a mobilização, estarão disponíveis as vacinas previstas no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS), protegendo contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, hepatites, difteria e tétano, entre outras. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar se há doses pendentes.
A campanha não se encerra no Dia D. A vacinação seguirá disponível nas salas de imunização do município, ampliando as oportunidades para que a população mantenha a proteção em dia.
Para receber as vacinas, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. A ausência do cartão não impede o atendimento, já que o registro pode ser realizado por meio do CPF e da data de nascimento. Caso necessário, uma nova caderneta poderá ser emitida na própria unidade.
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Os registros vacinais também podem ser consultados pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Pela plataforma, é possível acessar o histórico de vacinação e emitir o comprovante digital de imunização.
Além das UBSs, a vacinação também é realizada no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), na Rua São Sebastião, 772/776, no Centro, e no Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI), na Avenida Presidente Itamar Franco, 796, também no Centro, ambos com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Vacinas pelo telefone (32) 3214-4180.
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