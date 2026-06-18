Juiz de Fora realiza neste sábado (20) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, das 8h às 17h. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Durante a mobilização, estarão disponíveis as vacinas previstas no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS), protegendo contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, hepatites, difteria e tétano, entre outras. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar se há doses pendentes.

A campanha não se encerra no Dia D. A vacinação seguirá disponível nas salas de imunização do município, ampliando as oportunidades para que a população mantenha a proteção em dia.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. A ausência do cartão não impede o atendimento, já que o registro pode ser realizado por meio do CPF e da data de nascimento. Caso necessário, uma nova caderneta poderá ser emitida na própria unidade.

Os registros vacinais também podem ser consultados pelo aplicativo Meu SUS Digital, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Pela plataforma, é possível acessar o histórico de vacinação e emitir o comprovante digital de imunização.

Além das UBSs, a vacinação também é realizada no Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), na Rua São Sebastião, 772/776, no Centro, e no Serviço de Atenção à Saúde do Idoso (SASI), na Avenida Presidente Itamar Franco, 796, também no Centro, ambos com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas junto à Central de Vacinas pelo telefone (32) 3214-4180.

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