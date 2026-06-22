Um carro foi completamente destruído por um incêndio na tarde deste domingo (21) no Bairro Marilândia, em Juiz de Fora. As chamas consumiram totalmente um Citroën Picasso e chegaram a causar danos em imóveis próximos, mas não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30. O motorista relatou que trafegava normalmente quando percebeu o início do incêndio. Ele estacionou o veículo e conseguiu sair em segurança antes que o fogo se espalhasse rapidamente por todo o automóvel.

Moradores da região tentaram conter as chamas com extintores de incêndio, mas o fogo já estava em estágio avançado e não pôde ser controlado.

Ao chegar ao local, os bombeiros realizaram o combate às chamas e impediram que o incêndio atingisse imóveis vizinhos. Apesar disso, o calor intenso provocou o superaquecimento do muro de uma residência próxima e derreteu telas de proteção instaladas na fachada de um edifício ao lado.

Após a extinção do incêndio e o trabalho de rescaldo, a área foi deixada em segurança. O veículo permaneceu sob responsabilidade do proprietário.

Devido ao nível de destruição causado pelas chamas, não foi possível identificar as causas do incêndio no local.

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