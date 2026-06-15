Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após o carro que conduzia colidir contra um anteparo na Avenida Brasil, no bairro Cerâmica, em Juiz de Fora, na madrugada desse domingo (14).

O SAMU foi acionado por volta das 4h16 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima desacordada e em estado grave. Após receber os primeiros atendimentos, o motorista foi encaminhado com urgência para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Leia mais

27/05/2026

Jovem é atropelado por trem e fica em estado grave em Juiz de Fora
26/05/2026

Roda de caminhão se solta e fere idoso no Centro de Santos Dumont
21/05/2026

Carro roda na pista, invade contramão e mata motociclista na MG-126, em Rochedo de Minas
28/10/2024

Motorista morre em acidente na Avenida Juiz de Fora

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Tags:
acidente | Avenida Brasil | bairro Cerâmica | Carro | Colisão | Ferido | Homem | hps | juiz de fora | motorista ferido | SAMU

SAMU - Reprodução

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: