Um carro foi destruído por um incêndio em um veículo na noite dessa quarta-feira (17), na Avenida Brasil, região central de Juiz de Fora, nas proximidades da Prefeitura. O fogo atingiu um Fiat Palio conduzido por uma mulher de 26 anos. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista relatou que percebeu um barulho anormal durante o trajeto. Pouco depois, identificou a situação de emergência, parou o veículo e recebeu ajuda de pessoas que estavam próximas para sair em segurança.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o automóvel já em chamas. A área foi isolada e o trânsito controlado para garantir a segurança de pedestres e motoristas.

As equipes utilizaram cerca de 500 litros de água para combater o incêndio e realizar o rescaldo, eliminando o risco de novos focos.

As causas do incêndio não foram identificadas no local e deverão ser apuradas.

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